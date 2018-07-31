ЕС ввел санкции против строителей Крымского моста. В список попали петербуржцы

Санкции против строителей Крымского моста ввел Евросоюз. Под ограничения попали и петербуржцы.

Документ опубликован в официальном журнале ЕС 31 июля. В списке – шесть названий. Среди них – проектировщик переправы, петербургский институт «Гипростроймост». Еще одна компания с офисом в Северной столице – строители дорог АО «ВАД» (правда, официально компания сейчас зарегистрирована в Вологде). Из крымских предприятий под санкции попал судостроительный завод «Залив». Остальные – москвичи: ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и ООО «Стройгазмонтаж».

«Совет считает, в рамках политики непризнания нелегальной аннексии Крыма и Севастополя, строительство Керченского моста действием, продолжающим подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»,— говорится в заявлении ЕС.

Санкции повлекут за собой замораживание активов, принадлежащих этим организациям в Евросоюзе, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, в предоставлении им каких-либо средств.

О санкциях за строительство переправы 18 июля сообщил украинский президент Пётр Порошенко.