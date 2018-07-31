ЕС ввел санкции против строителей Крымского моста. В список попали петербуржцы
Санкции против строителей Крымского моста ввел Евросоюз. Под ограничения попали и петербуржцы.
Документ опубликован в официальном журнале ЕС 31 июля. В списке – шесть названий. Среди них – проектировщик переправы, петербургский институт «Гипростроймост». Еще одна компания с офисом в Северной столице – строители дорог АО «ВАД» (правда, официально компания сейчас зарегистрирована в Вологде). Из крымских предприятий под санкции попал судостроительный завод «Залив». Остальные – москвичи: ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и ООО «Стройгазмонтаж».
«Совет считает, в рамках политики непризнания нелегальной аннексии Крыма и Севастополя, строительство Керченского моста действием, продолжающим подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»,— говорится в заявлении ЕС.
Санкции повлекут за собой замораживание активов, принадлежащих этим организациям в Евросоюзе, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, в предоставлении им каких-либо средств.
О санкциях за строительство переправы 18 июля сообщил украинский президент Пётр Порошенко.
Справка:
Строительство самого длинного в Европе транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Его вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж», принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиардов рублей. Стоимость строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приёмки, составила 96,9 миллиарда рублей. По условиям контракта, автомобильное движение по мосту должны были открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако после визита на стройплощадку президента России Владимира Путина было принято решение запустить автомобильную часть моста досрочно. Грузовики, как ожидается, поедут по Крымскому мосту в октябре. Открыл мост лично глава государства, проехав по 19-километровому сооружению за рулём КамАЗа 15 мая.