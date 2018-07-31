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Власть
31.07.2018 09:58
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ВЦИОМ: После голосования за пенсионную реформу рейтинг ЕР падает. Но пока он выше, чем было в преддверии Болотной

Рейтинг «Единой России» упал после того, как фракция практически единогласно проголосовала за пенсионную реформу в России. ВЦИОМ провел опрос 22 июля – через три дня после заседания Госдумы, где члены партии власти, кроме Натальи Поклонской, высказались за повышение возраста выхода на покой.

Итоги опроса социологи публикуют 31 июля. Если в начале месяца за ЕР были готовы голосовать 38,1% респондентов, то к 22-му числу – 37,1%. При этом у других думских партий, чьи депутаты высказались против пенсионной реформы, наоборот, рейтинги выросли. На один процент прибавили коммунисты – за них голоса на ближайших выборах в Госдуму отдали бы 15,5% опрошенных. ЛДПР и «Справедливая Россия» прибавили менее процента, тем не менее, и у них наблюдается рост – 10,7% и 5,8% соответственно.    

Напомним, ВЦИОМ сообщал о рекордно низкой отметке рейтинга «Единой России» в декабре 2011 года. После скандальных выборов в Госдуму за партию власти готовы были отдать голоса 35% респондентов. В феврале 2012-го против фальсификации при подсчете голосов выступили участники акции протеста, состоявшейся на Болотной площади в Москве. 

 

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