Петербуржца лишили накоплений к пенсии. Ювелирку, деньги и дамасскую сталь вынесли через балкон

Сейф не уберёг накопления жителя Красногвардейского района Петербурга. Стоило ему отлучиться на дачу, как в дом пожаловали непрошеные гости. Скромничать они не стали и вынесли украшений и денег на два миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, накануне ранним утром с заявлением в полицию обратился 62-летний петербуржец. Он рассказал, что после выходных вернулся с дачи и в своей квартире на первом этаже дома по улице Стахановцев, 4, обнаружил беспорядок. В помещении валялся распотрошённый сейф. Оттуда забрали деньги , ювелирные украшения, несколько золотых николаевских червонцев, две стопки из серого металла, охотничий карабин «Лось», 70 патронов к нему и нож из дамасской стали.

Похищенное вынесли через балконное окно. Через него же визитёры и проникли внутрь, отжав стеклопакет.

Ущерб пенсионер оценил в два миллиона рублей. Также он отметил, что кроме соседей, о его отъезде на дачу никто не знал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».