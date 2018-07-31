Украинца с патронами задержали на границе в Крыму

О попытке вооруженного украинца проникнуть в Крым сообщает 31 июля пограничное управление ФСБ региона. Сотрудники пешеходного пропускного пункта «Джанкой» нашли в рюкзаке мужчины 11 патронов калибра 5,56 мм к американскому карабину Weatherby.

«Пограничники, применив технические средства пограничного контроля, выявили 11 единиц боеприпасов. Указанные предметы находились в рюкзаке среди личных вещей жителя города Мелитополя», — цитирует заявление ФСБ «Газета.ру».

При этом гражданин Украины якобы скромно умолчал о патронах во время прохождения госграницы.

Опасную поклажу изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, 13 июля в Крыму на 8 лет посадили украинца Евгения Панова, которого признали виновным в подготовке диверсий на полуострове. Также ему вменили незаконный оборот оружия.