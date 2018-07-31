Дворкович объяснил рост цен на бензин в РФ сменой правительства
Весенний рост цен на бензин в России был связан со сменой кабинета министров. Об этом заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, не вошедший в состав нового правительства.
«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее, вопрос пересменки в правительстве, и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки»,— сказал председатель фонда «Сколково» в интервью РБК 31 июля.
По мнению Дворковича, игроки топливного рынка смогли реализовать накопленный потенциал роста цен из-за «небольшой буквально двух-трехнедельной перестановки местами и ожиданий, что налоги могут повыситься».
«Это не обвинение кого бы то ни было, а объективный фактор»,— подчеркнул бывший вице-премьер, который ранее курировал топливно-энергетический комплекс.
По его словам, ситуация с ценами на топливо требовала «ежемесячной работы» с компаниями и «постоянной балансировки интересов».
«Если бы была четкая работа, четкое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен»,— сказал он.
Напомним, 30 июля агентство Bloomberg сообщило, что РФ входит в десятку стран мира с самым дешевым бензином. Литр топлива в стране обойдется в 0,72 доллара. Россию в рейтинге дешевизны обошли только Нигерия, Египет, Саудовская Аравия, Малайзия, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты.
Справка:
С начала года бензин в России подорожал в среднем на 8,2%. Точкой отсчёта в решении этой проблемы можно считать ответ Владимира Путина на вопрос петербургского автомобилиста, заданный 7 июня на прямой линии. Президент сказал тогда, что цены выросли из-за «неточного регулирования» в энергетической сфере и ситуация на топливном рынке сложилась «неправильная» и «недопустимая».
После этого правительство решило снизить акцизы на сырьё и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен в рознице. При этом Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев независимых заправок, заявил, что договорённость о заморозке ставит под угрозу их существование и может привести к розничной цене в сто рублей за литр.