Дворкович объяснил рост цен на бензин в РФ сменой правительства

Весенний рост цен на бензин в России был связан со сменой кабинета министров. Об этом заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, не вошедший в состав нового правительства.

«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее, вопрос пересменки в правительстве, и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки»,— сказал председатель фонда «Сколково» в интервью РБК 31 июля.

По мнению Дворковича, игроки топливного рынка смогли реализовать накопленный потенциал роста цен из-за «небольшой буквально двух-трехнедельной перестановки местами и ожиданий, что налоги могут повыситься».

«Это не обвинение кого бы то ни было, а объективный фактор»,— подчеркнул бывший вице-премьер, который ранее курировал топливно-энергетический комплекс.

По его словам, ситуация с ценами на топливо требовала «ежемесячной работы» с компаниями и «постоянной балансировки интересов».

«Если бы была четкая работа, четкое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен»,— сказал он.

Напомним, 30 июля агентство Bloomberg сообщило, что РФ входит в десятку стран мира с самым дешевым бензином. Литр топлива в стране обойдется в 0,72 доллара. Россию в рейтинге дешевизны обошли только Нигерия, Египет, Саудовская Аравия, Малайзия, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты.