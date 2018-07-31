Федерация альпинизма: Спасенный в Пакистане Гуков проведет в госпитале день-два, после его доставят в Россию

Спасенный в Пакистане петербургский альпинист Александр Гуков пробудет в госпитале день-два, после чего его доставят в Россию. Об этом «Фонтанке» утром 31 июля сообщил командир общественного спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

«Около половины пятого утра по местному времени установилась идеальная погода. Местные пилоты смогли приблизиться к высоте и обнаружить палатку, – рассказал Овчинников. – Александр вышел сам и сам же смог пристегнуть себя к лонглайну (стропе для подъема – Прим. Ред.). Его подняли и достали в госпиталь. Он в сознании, состояние – средней степени тяжести. Никакая операция ему не требуется, но он сильно истощен. Предполагается, что медики еще день или два за ним понаблюдают, после этого его будут эвакуировать в Россию».

Овчинников напомним, что сегодня – 21 день восхождения для Гукова и седьмой день спасательной операции.

Тело напарника Гукова, сибиряка Сергея Глазунова, поднять все еще не удается. По словам представителя ФАР, после того, как петербуржец рассказал о трагедии, пилоты во время облета увидели у подножия горы тело погибшего. Но за несколько дней выпало около полуметра снега, и есть опасения, что альпиниста занесло. Его придется искать.

Овчинников отметил старания пакистанских пилотов, за несколько дней научившихся работать с лонглайном, без которого Гукова спасти было бы очень сложно.