Федерация альпинизма: Спасенный в Пакистане Гуков проведет в госпитале день-два, после его доставят в Россию
Спасенный в Пакистане петербургский альпинист Александр Гуков пробудет в госпитале день-два, после чего его доставят в Россию. Об этом «Фонтанке» утром 31 июля сообщил командир общественного спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.
«Около половины пятого утра по местному времени установилась идеальная погода. Местные пилоты смогли приблизиться к высоте и обнаружить палатку, – рассказал Овчинников. – Александр вышел сам и сам же смог пристегнуть себя к лонглайну (стропе для подъема – Прим. Ред.). Его подняли и достали в госпиталь. Он в сознании, состояние – средней степени тяжести. Никакая операция ему не требуется, но он сильно истощен. Предполагается, что медики еще день или два за ним понаблюдают, после этого его будут эвакуировать в Россию».
Овчинников напомним, что сегодня – 21 день восхождения для Гукова и седьмой день спасательной операции.
Тело напарника Гукова, сибиряка Сергея Глазунова, поднять все еще не удается. По словам представителя ФАР, после того, как петербуржец рассказал о трагедии, пилоты во время облета увидели у подножия горы тело погибшего. Но за несколько дней выпало около полуметра снега, и есть опасения, что альпиниста занесло. Его придется искать.
Овчинников отметил старания пакистанских пилотов, за несколько дней научившихся работать с лонглайном, без которого Гукова спасти было бы очень сложно.
Справка:
Русская двойка из петербуржца Александра Гукова и иркутского альпиниста Сергея Глазунова начала восхождение на Латок-1 утром 22 июля. На следующий день испортилась погода, связь с ними прервалась. Визуальный контакт установили 24 июля. К этому времени альпинисты совершали спуск на высоте в 6700 метров. Через два часа Гукову удалось передать сигнал SOS: «Серега улетел, я вишу на стене без снаряги. Меня нужно эвакуировать». Альпинист сорвался вместе с продуктами, газом и верёвками. Его тело обнаружили у подножия горы недалеко от базового лагеря. В спасательной операции были задействованы все службы. Благодаря содействию посольства России в Пакистане был извещён премьер-министр страны, который призвал на помощь местное министерство обороны.