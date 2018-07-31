Петербургского альпиниста спасли в Пакистане на седьмые сутки операции

Петербургский альпинист Александр Гуков спасен в горах Пакистана. Спасательная операция длилась семь дней. О ее счастливом исходе сообщила утром 31 июля координатор спасательных работ Анна Пиунова.

По ее словам, вертолеты в очередной раз вылетели к вершине Латок-1 в 2.45 ночи по московскому времени, а уже в 4.49 Гукова спасли, сейчас альпинист в госпитале.

«Особых обморожений нет, пустяки. Очень ослаб, разговаривает с трудом», – отметила Пиунова.

Положительному исходу помогла хорошая погода, наконец, установившаяся в месте поисков. До этого плохая видимость мешала вертолетам приблизиться к терпящему бедствие петербуржцу.

Смогли ли эвакуировать из гор тело погибшего напарника Гукова, иркутского альпиниста Сергея Глазунова, неизвестно.