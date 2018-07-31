РБК: «Закон Яровой» не выполняется. Владельцы сайтов не знают, как передавать информацию силовикам

Игроки рынка не могут выполнить вступивший с 1 июля «закон Яровой», так как до сих пор нет поясняющих его подзаконных актов. В результате, до сих пор непонятно, как владельцы мессенджеров, форумов, соцсетей и сайтов знакомств должны передавать информацию правоохранительным органам.

Об этом 31 июля пишет РБК. Уже месяц как в РФ должны хранить записи разговоров в Интернете, сообщения, изображения, видео в течение полугода, а также предоставлять все это по требованию госорганам, ведущим оперативно-разыскную деятельность (ОРД) или обеспечивающим безопасность страны. Но до сих пор не приняты документы, определяющие, каким именно образом данные должны поступать силовикам.

Об этом агентству заявили источники в двух интернет-компаниях и подтвердила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова: «Как хранить данные, действительно непонятно», – отметила она.

В итоге пока никто не начал хранение данных. Возможно, министерство цифрового развития подготовит необходимые документы до конца лета.

В Роскомнадзоре журналистам заявили, что, по мнению ведомства, «дополнительных подзаконных актов не требуется». Каких-то нарушений в работе игроков Интернет-рынка пока не выявлено: проверок служба не проводила.

В Минкомсвязи от комментариев воздержались.