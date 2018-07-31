Экс-главе предвыборного штаба Трампа грозит 305 лет тюрьмы
Суд над Полом Манафортом, обвиняемым в уклонении от уплаты налогов, начнется в Вирджинии 31 июля. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, экс-главе предвыборного штаба американского президента грозит до 305 лет лишения свободы.
Об этом сообщают американские СМИ, первый этап слушаний начнется во вторник, 31 июля, в федеральном окружном суде Александрии в штате Вирджиния. Как сообщает The New York Times, он продлится около трех недель, в сентябре дело будут слушать в окружном суде округа Колумбия. Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов долларов в тот период, когда он лоббировал интересы украинской «Партии регионов» и бывшего президента Украины Виктора Януковича.
На первом этапе суд рассмотрит фотографии имущества Манафорта, доказывающие приобретение им дорого автомобиля, антиквариата и прочих предметов роскоши. Спецпрокурор США Роберт Мюллер вызовет на заседание 35 свидетелей.
Западные СМИ отмечают, что предполагаемое наличие связей Манафорта с Россией и вмешательство в выборы не станут предметом обсуждение на заседании 31 июля.
Манафорт настаивает на своей невиновности, он был арестован 15 июля.
Справка:
Расследование против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. Его адвокаты указывают на то, что иск о финансовых махинациях никак не связан с Россией и что Мюллер не смог предоставить никаких свидетельств в пользу того, что их подзащитный каким-то образом общался с какими-либо российскими представителями.