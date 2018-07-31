Экс-главе предвыборного штаба Трампа грозит 305 лет тюрьмы

Суд над Полом Манафортом, обвиняемым в уклонении от уплаты налогов, начнется в Вирджинии 31 июля. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, экс-главе предвыборного штаба американского президента грозит до 305 лет лишения свободы.

Об этом сообщают американские СМИ, первый этап слушаний начнется во вторник, 31 июля, в федеральном окружном суде Александрии в штате Вирджиния. Как сообщает The New York Times, он продлится около трех недель, в сентябре дело будут слушать в окружном суде округа Колумбия. Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов долларов в тот период, когда он лоббировал интересы украинской «Партии регионов» и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

На первом этапе суд рассмотрит фотографии имущества Манафорта, доказывающие приобретение им дорого автомобиля, антиквариата и прочих предметов роскоши. Спецпрокурор США Роберт Мюллер вызовет на заседание 35 свидетелей.

Западные СМИ отмечают, что предполагаемое наличие связей Манафорта с Россией и вмешательство в выборы не станут предметом обсуждение на заседании 31 июля.

Манафорт настаивает на своей невиновности, он был арестован 15 июля.