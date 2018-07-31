Суд ввел наблюдение в «дочке» холдинга «Юлмарт». Истцом выступил другой бизнес его владельцев

Арбитражный суд Петербурга ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Юлмарт Девелопмент», входящего в холдинг «Юлмарт». Такое решение было принято 30 июля, следует из картотеки арбитража. Резолютивная часть определения пока не опубликована.

Как говорится в материалах дела, с иском в арбитраж ещё в 2016 обратилась «Балтийская электронная площадка». Потом она уступила требования «Консультационной группе Санация», а та, в свою очередь, компании «Биг Бокс», которая управляет гипермаркетами «Ряды» и принадлежит акционерам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру.

В настоящее время в двух других структурах «Юлмарта», НАО «Юлмарт» и «Юлмарт РСК», также введена процедура наблюдения. 8 августа суд изучит заявление компании «БигБокс» о признании банкротом ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания».

Совладелец НАО «Юлмарт» Дмитрий Костыгин является обвиняемым по уголовному делу о кредитном мошенничестве и находится под домашним арестом.

Представитель Дмитрия Костыгина, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, Валерий Зинченко назвал введение наблюдения «неизбежным следствием» неконструктивной позиции второй стороны корпоративного конфликта – Михаила Васильевича и группы А1. При этом он подчеркнул, что основные акционеры, Костыгин и Мейер «всегда были открыты к переговорам и заинтересованы в сохранении и развитии компаний, что подтверждается многомиллионными инвестициями с их стороны». «К сожалению, их конструктивная позиция не находит отклик у миноритария и его консультантов из компании А1, фактически эскалировавших его», – заявил адвокат.

Ранее стало известно, что лондонский суд дал оценку бизнеса «Юлмарта», по которой Костыгин и его партнёры должны выкупить его у миноритариев. Но основные владельцы не согласились с решением и оспаривают его в апелляции.

«К сожалению оппоненты Костыгина не думают об интересах сотрудников компании и продолжают бессмысленный корпоративный конфликт, вместо того, чтобы договориться», — заявил Валерий Зинченко. На работе магазинов сети «Юлмарт» введение наблюдения не отразится, добавил он.