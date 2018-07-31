«Милиционерам» из Pussy Riot предъявили новое обвинение. На сей раз в проведении несогласованного мероприятия

Участникам панк-группы Pussy Riot предъявили нарушение правил организации публичного мероприятия. Их задержали сразу после выхода из спецприемника.

Об этом активисты PussyRiot сообщают в своей группе в Facebook 30 июля. Им вменяют вторую часть статьи 20.2 КоАП РФ - «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». В настоящее время Петр Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Вероника Никульшина находятся в отделе полиции, их вновь задержали сразу после выхода из спецприемника, где они отбывали административный арест на 15 суток за нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. По словам Верзилова, в ОВД «Лужники» им сообщили, что всех четверых оставят в отделении на ночь, «до проведения неких мероприятий с утра». Новый состав грозит им еще 10 сутками ареста.

15 июля во время финального матча мундиаля между Францией и Хорватией на поле стадиона «Лужники» выбежали участники группы Pussy Riot в полицейской форме. Три девушки и молодой человек были пойманы и уведены с поля, после чего игра продолжилась.

25 июля участников оштрафовали – на 1500 рублей каждого. Устроивших акцию «Милиционер вступает в игру» оппозиционеров также признали виновными в незаконном ношении полицейской формы.



