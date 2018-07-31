ИГ взяло ответственность за убийства иностранцев в Таджикистане. Сбитых велосипедистов добивали выстрелами

Нападение на иностранных туристов в Таджикистане осуществили члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Она выпустила заявление о своей причастности к убийствам.

Как сообщает 30 июля в своем Twitter американская компания по отслеживанию активности радикальных группировок SITE Intelligence Group, ИГ взяло ответственность за атаку на группу велосипедистов в Дангаринском районе. Накануне днем автомобиль «Дэу Леганза» целенаправленно сбил семь человек, из салона вышли вооруженные лица и добили раненых ножами и огнестрельным оружием. Погибли четверо – подданный Нидерландов, гражданин Швейцарии и двое граждан США. Остальные получили ранения.

По номеру автомобиля сотрудники МВД Таджикистана установили владельца. Это 21-летний Джаъфариддин Юсупов. В розыск также были объявлены 18-летний Зафарджон Сафаров и Асомудин Маджидов.

Днем 30 июля в ведомстве сообщили, что разыскиваемых обезвредили в селе Осмондара Дангаринского района. В МВД допустили, что при наезде на туристов совершен теракт, но пока квалифицируют инцидент как убийство.