Ученые из NASA приступили к поиску обжитых планет

Американские ученые ищут в космосе крупные небесные тела, которые могут оказаться пригодными для жизни. Для этих целей они задействовали мощный космический телескоп TESS, который может найти экзопланеты транзитным методом.

Об этом сообщает The Independent 30 июля. Цель миссии Transiting Exoplanet Survey Satellite, запущенной в апреле 2018 года под управлением NASA, состоит в обнаружении планет, похожих на Землю и находящихся в зоне обитаемости. Искать их будут методом транзитной фотометрии, он заключается в наблюдении прохождения небесного тела на фоне диска звезды, следят в этом случае за падением блеска светила. Благодаря полученным данным, ученые определят размеры и плотность планет, а также конфигурации их орбит и состав атмосферы.

Астрономы надеются, что первые данные, полученные TESS, будут переданы на Землю в начале августа. Результаты новых наблюдений будут поступать каждую неделю. Космическая миссия рассчитана на два года, но не исключено, что ее решат продлить, если орбитальный аппарат не выйдет из строя.