Калининградские полицейские искали в лесу самые большие в Европе рога

Прочесывать лес вблизи российско-польской границы пришлось полицейским Калининградской области после заявления пенсионера о краже самых больших в Европе лосиных рогов. Имущество и вора удалось найти.

Как сообщает 30 июля управление МВД России по Калининградской области, стоимость рогов 66-летний пенсионер обозначил в 400 тысяч рублей. Для убедительности мужчина показал полиции сертификат о происхождении трофея, в котором отмечался его рекордный размер. Оперативникам удалось задержать подозреваемого. Судимый 31-летний калининградец покаялся в краже и рассказал, где искать пропажу. От дома владельца в Мамоново он отошел в лес на пару километров. Рога потянули на часть третью 158 статьи УК РФ — «Кража в крупном размере».