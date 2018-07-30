Петербург в 2022 году примет лучших математиков мира. Они собираются раз в четыре года

Санкт-Петербург получил право провести Международный математический конгресс (ICM) – крупнейший съезд ведущих ученых мира.

Как сообщается 30 июля на сайте Международного математического общества, Генеральная ассамблея международного математического союза выбрала Петербург местом проведения конгресса в 2022 году. За него проголосовали 83 членов, Париж набрал 67 голосов.

Российскую заявку представлял петербуржец, лауреат премии Филдса-2010 Станислав Смирнов. Он руководит исследовательской лабораторией имени Чебышева СПбГУ. Ее воспитанники за последний год завоевали золотую медаль в студенческом чемпионате мира по программированию, «серебро» – на международной олимпиаде International Mathematics Competition и первое место на чемпионате по программированию VK Сup 2017 среди 2736 команд.

«Для бизнеса фундаментальная наука тоже важна, – подчеркивает Смирнов. – Ведущие американские компании имеют большие отделы фундаментальных разработок. Еще 30 лет назад с этого начинали AT&T и IBM, а сегодня первенство у Microsoft».

Студентов лаборатории Чебышева через грантовые программы поддерживает «Газпром нефть». У компании есть собственный научно-технический центр. «Математика и созданные на ее основе алгоритмы позволяют нам обрабатывать огромные массивы данных, которые поступают с месторождений. Новые цифровые решения помогают просчитывать тысячи различных вариантов освоения нефтяных пластов и находить оптимальный», – отмечает директор по технологиям «Газпром нефти» Марс Хасанов.

Премия Филдса считается самой престижной в математическом мире. Она присуждается молодым ученым до 40 лет и считается эквивалентом Нобелевской. Джон Филдс в должности президента конгресса в 1924 году учредил золотую медаль, чтобы отмечать математиков за выдающиеся труды. На международных математических конгрессах также вручаются премии Неванглинны, Гаусса, Черна.

Мероприятие проходит раз в четыре года с 1897-го и собирает более пяти тысяч человек. Петербург примет конгресс с 15 по 23 августа 2022 года. Участникам разрешат безвизовый въезд, Россия выделит более двух тысяч трэвел-грантов гостям из развивающихся стран. Последний раз конгресс гостил в стране в 1966-м, его принимала Москва.