Чемпионка мира по гандболу Елена Паршкова умерла после тяжелой болезни

Известная российская гандболистка Елена Паршкова, чемпионка мира в составе российской сборной, скончалась 29 июля в Ростове-на-Дону.

Причиной смерти 41-летней спортсменки стала тяжелая болезнь, сообщает 30 июля Федерация гандбола в России и выражает «глубокие соболезнования родным и близким Елены Паршковой».

Елена Паршкова начала свою спортивную карьеру в «Ростсельмаше». Известность пришла к ней не в родном клубе, а в тольяттинской «Ладе». В составе волжского клуба она три раза становилась чемпионкой России, а также выигрывала Кубок обладателей кубков. В 2001 году в Италии в составе национальной сборной стала чемпионкой мира.