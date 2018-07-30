Трамп заверил американцев, что не будет отменять антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отменять санкции против России. Они сохранятся в том виде, в котором есть сейчас, передает CNN 30 июля.

Об антироссийских санкциях американский лидер высказался в ходе пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Трамп, по его словам, не спешит рубить с плеча и намерен придерживаться дипломатических методов. Он отметил, что готов «встретиться с кем угодно» и вновь вспомнил об итогах саммита в Хельсинки.

«Когда вы ведете диалог с другими людьми, особенно когда вы обсуждаете возможность войн и смерти, голод и многое другое, вы встречаетесь лично. Нет ничего плохого во встрече», — считает президент США.

Америка может ввести новые санкции против России ближайшей осенью. Слушания в Конгрессе уже запланированы. Двое сенаторов от Демократической и Республиканской партий Линдси Грэм и Боб Менендес начали разрабатывать очередной пакет ограничений.