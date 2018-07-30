Агент зенитовца Джорджевича: Луку хочет купить ЦСКА

Официальный представитель форварда «Зенита» Луки Джорджевича рассказал об интересе столичных армейцев к нападающему сине-бело-голубых.

Об этом 30 июля сообщает «Спорт-Экспресс». Джорджевич, по словам агента, может оказаться в ЦСКА. «Если клубы договорятся, мы найдем решение по поводу условий личного контракта», – цитирует издание представителя футболиста.

Из-за лимита на легионеров черногорец не проходит в заявку «Зенита» на сезон. В услугах 24-летнего футболиста помимо армейцев заинтересованы «Уфа», «Арсенал», «Оренбург» и «Ростов».

Лука Джорджевич — черногорский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной Черногории. Выступал за «Могрен» с 2011 по 2012 год. В июне 2012 года перешёл в «Зенит», на правах аренды до конца сезона 2013/14 перешёл в голландский «Твенте», в 2014 был арендован итальянской «Сампдорией». В 2015 перешёл в аренду в клуб испанской Сегунды «Понферрадина». 22 июля 2017 года был отправлен в аренду в тульский «Арсенал», сейчас вернулся в Петербург.