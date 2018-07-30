Заключенные ярославской колонии, в которой сидит Евгений Макаров, объявили голодовку

В исправительной колонии №8 УФСИН России по Ярославской области группа осужденных, ранее допустивших грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), заявили, что отказываются принимать пищу.

Как сообщает 30 июля пресс-служба УФСИН по Ярославской области, они требуют создания льготных условий отбывания наказания. С осужденными беседуют представители прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе и общественной наблюдательной комиссии. Врачи в колонии провели медосмотр голодающих.

В ярославской ИК-8 на данный момент отбывает наказание подвергшийся пыткам Евгений Макаров. Ролик, на котором более 10 сотрудников колонии избивают заключенного, появился в сети благодаря публикации «Новой газеты». Пытки были зафиксированы на видеорегистратор одного их ФСИНовцев около года назад, но видео появилось в сети только 20 июля 2018 года. Сейчас расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета. Семеро подозреваемых в пытках уже арестованы и находятся в изоляторе, одна из ключевых фигур, замначальника колонии, остался под домашним арестом из-за онкологии.

Что касается Евгения Макарова, то после огласки насилия над ним он не выходит из одиночной камеры. Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая покинула страну из-за якобы имевших место быть угроз, рассказала, что Евгений боится за свою жизнь, и попросила для него госзащиты.