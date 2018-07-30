Путин подписал указ о назначении командующего ЗВО руководителем воссозданного в Минобороны института комиссаров

Прославленный в боях за Пальмиру и ключевой военачальник событий «Крымской весны» Андрей Картаполов официально назначен начальником главного военно-политического управления, которое создаётся в Минобороны на базе подразделения по работе с личным составом.

«Назначить генерал-полковника Картаполова Андрея Валериевича заместителем министра обороны РФ — начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте президентского указа, опубликованного 30 июля на интернет-портале правовой информации.

О том, что командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов меняет свой пост на должность замминистра обороны, стало известно в конце прошлой недели. 30 июля об этом было официально объявлено на заседании городского правительства, где губернатор Георгий Полтавченко вручил генерал-полковнику знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Подробнее о том, чем предстоит заниматься генералу Картаполову, читайте в материале «Фонтанки».