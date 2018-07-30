Путин подписал указ о назначении командующего ЗВО руководителем воссозданного в Минобороны института комиссаров
Прославленный в боях за Пальмиру и ключевой военачальник событий «Крымской весны» Андрей Картаполов официально назначен начальником главного военно-политического управления, которое создаётся в Минобороны на базе подразделения по работе с личным составом.
«Назначить генерал-полковника Картаполова Андрея Валериевича заместителем министра обороны РФ — начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте президентского указа, опубликованного 30 июля на интернет-портале правовой информации.
О том, что командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов меняет свой пост на должность замминистра обороны, стало известно в конце прошлой недели. 30 июля об этом было официально объявлено на заседании городского правительства, где губернатор Георгий Полтавченко вручил генерал-полковнику знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».
Подробнее о том, чем предстоит заниматься генералу Картаполову, читайте в материале «Фонтанки».
Справка:
Институт военных комиссаров закрепился в Красной армии в 1918 году, а в 1919-м было создано Политуправление, которое просуществовало до 1991 года. Полномочия комиссаров в Красной Армии были безграничны: они участвовали в разработке планов боевых действий и могли отстранить командира от должности при подозрении на нелояльность. Последующие 70 лет в ведение ГлавПУРа входила вся политическо-просветительская и агитационная работа в Красной армии и на флоте, политические академии и кафедры идеологической направленности.