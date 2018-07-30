Минтранс предложил не взвешивать букеты и костыли при регистрации на рейс

Правила провоза багажа в самолетах могут измениться в обозримом будущем. Минтранс России предложил подкорректировать федеральные авиационные правила. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов 30 июля.

По новым правилам пассажир должен будет предъявлять для взвешивания ручную кладь при регистрации и/или выходе на посадку. Не нужно будет взвешивать дамскую сумку, портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка на время полета, костюм в портпледе, костыли, трости и ходунки. Без проблем на борт пропустят также со складным креслом-коляской и лекарствами.

Новые требования могут показаться уже привычными, так как ранее авиакомпания «Аэрофлот» ужесточила требования к провозу ручной клади на своих рейсах, в частности на борту дочернего лоукостера «Победа». Пассажиры могут пронести с собой только один пакет с товарами из дьюти-фри, а рюкзак не должен превышать пяти килограммов.

В 2017 году «Победа» позволила проносить на борт ручную кладь любого веса, но определенных параметров. Как выяснилось позднее, большинству пассажиров лоукостера лишние вещи на борту вовсе не нужны.