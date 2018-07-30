18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +28
$ 62.78р
73.20р
00:03 31.07.2018
Расширенный поиск

Финансы
30.07.2018 21:48
Печать

«Газпром» передумал покупать трубы за 22 миллиарда рублей

Строительство магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток откладывается. «Газпром» передумал объявлять открытые запросы на поставку труб большого диаметра. 

Об этом 30 июля сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс». Компания планировала объявить пять конкурсов на поставку 255 тонн труб для расширения газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток (СХВ), первоначально озвученные суммы контрактов превышали 22 миллиарда рублей. Головная компания ПАО «Газпром» впервые собиралась осуществить закупку, ранее это делалось через специализированные дочерние организации. О причинах отмены закупки компания не сообщает.

Газопровод СХВ был построен в 2011 году, его длина достигает почти 2 тысячи километров. Строительство новой нитки необходимо для увеличения его производительности. 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Строительный холдинг «ПСК»
30.07.2018 17:01

ЖК «Славянка» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс «Славянка» «Петербургской строительной компании» 27 июля 2018 года получил аккредитацию Сбербанка.
ГК «КВС»
30.07.2018 16:21

Социальная инфраструктура в «Ясно.Янино» продолжает активно развиваться

В микрорайоне «Ясно.Янино» совсем скоро начнет работать медицинский центр
ГК «КВС»
30.07.2018 16:14

«Новое Сертолово» в безопасности

Охранное предприятие «КВС-Безопасность» осваивает новый вид транспорта. Теперь в микрорайоне «Новое Сертолово» можно встретить сотрудников охраны на сегвеях
ПАО «Группа ЛСР»
30.07.2018 15:08

В Петербурге к 2025 году появится новый пешеходный бульвар

В Невском районе Санкт-Петербурга появится новая точка притяжения – прогулочный бульвар в составе жилого проекта «Цивилизация» от «Группы ЛСР». К реализации проекта благоустройства компания приступит в течение года после сдачи в эксплуатацию первых домов комплекса
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
30.07.2018 14:55

Ежедневные рейсы в Минск открывают «Уральские авиалинии» совместно с «Белавиа»

«Уральские авиалинии» и «Белавиа» подписали соглашение о совместной эксплуатации авиалиний
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
30.07.2018 14:30

В Нижневартовске открылись соревнования профмастерства группы компаний «Россети»

30 июля на полигоне Нижневартовских электрических сетей АО «Тюменьэнерго» состоялась тожественная церемония открытия Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ
Магазин "Кей"
30.07.2018 13:22

Смартфоны с монобровью: обзор от КЕЙ

Не смотря на критику дизайна iPhone X с его так называемой «монобровью» или «челкой» другие производители не постеснялись позаимствовать данную фишку у флагмана Apple. В этой статье КЕЙ расскажет о смартфонах, которые продолжили «монобровую» моду в индустрии
Setl City
30.07.2018 13:05

Площадки для гимнастики и гандбола появятся в 9-й очереди ЖК «GreenЛандия-2»

Две спортивные площадки, полностью оборудованные для занятий уличной гимнастикой, появятся в девятой очереди ЖК «GreenЛандия-2» от Setl City. Очередь состоит из трех корпусов 2.9-2.11. Их ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2019 года.
СК «Полис Групп»
30.07.2018 10:40

Старт продаж городского квартала «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» открывает продажи квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса «Полис на Московской»
СК «Полис Групп»
27.07.2018 17:45

В продаже новая секция ЖК «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции ЖК «Полис на Комендантском», который возводится рядом с Юнтоловским заказником
Setl City
27.07.2018 17:28

Губернатор Петербурга открыл памятный знак «Триумф Российского флота»

На Якорной площади Кронштадта сегодня торжественно открыт памятный знак «Триумф Российского флота».
ГК «Эталон»
27.07.2018 16:28

ГК «Эталон» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители!»

26 июля в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители!».