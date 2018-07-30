«Газпром» передумал покупать трубы за 22 миллиарда рублей

Строительство магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток откладывается. «Газпром» передумал объявлять открытые запросы на поставку труб большого диаметра.

Об этом 30 июля сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс». Компания планировала объявить пять конкурсов на поставку 255 тонн труб для расширения газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток (СХВ), первоначально озвученные суммы контрактов превышали 22 миллиарда рублей. Головная компания ПАО «Газпром» впервые собиралась осуществить закупку, ранее это делалось через специализированные дочерние организации. О причинах отмены закупки компания не сообщает.

Газопровод СХВ был построен в 2011 году, его длина достигает почти 2 тысячи километров. Строительство новой нитки необходимо для увеличения его производительности.