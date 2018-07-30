Комстрой Петербурга разорвал контракты на строительство и проектирование семи лечебных учреждений

В Северной столице задержится строительство шести объектов здравоохранения и отложено проектирование еще одного. Это следует из данных комитета по строительству, полученных «Фонтанкой» 30 июля.

Разорван, в частности, контракт на строительство поликлиники для взрослых в Коломягах, квартал 12А, корпус 16, которым занималось ООО «Стройкомплект». В Красном селе на улице Восстановления ООО «Улмис» не достроит детскую поликлинику. На Южном шоссе «Салаватнефтехимремстрой-СПб» не будет достраивать психоневрологический диспансер. На Екатерининском проспекте, 10А, ООО «Топаз» отстранено от работ в СПб ГУЗ «Бюро судмедэкспертизы», где должны были расширить здание морга. На Львовской улице в Стрельне задержится строительство нового здания для поликлиники № 64, которое вело ООО «Глобал-Строй». А с ООО «Оборонспецстрой» разорван контракт на строительство отделения скорой помощи в Пушкине (Тиньков переулок).

Из-за нарушения сроков разорван контракт с Институтом территориального развития, который должен был спроектировать пищеблок и два новых корпуса на 700 коек для психиатрической больницы имени Кащенко в селе Никольское Гатчинского района Ленобласти.

Кроме того, с московским ООО «Хоумленд Архитектура» разорвано два контракта на проектирование жилых домов на Ботанической улице в Петергофе. Общая цена обоих — порядка 20 млн рублей, причем большая часть уже была оплачена городом, но компания нарушила сроки (изначально проектирование рассчитывали завершить к концу 2016 года).

В целом за 2018 год комстрой расторг контрактов почти на 9 млрд рублей — в том числе на 8,4 миллиарда по строительно-монтажным работам (СМР) и почти на 338 миллионов по проектным. В частности, разорвано 10 контрактов на строительство и проектирование детсадов и столько же — на строительство и проектирование школ.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отчитал комитет по строительству за низкий процент исполнения адресной инвестиционной программы. Он назвал это явление «хронической болезнью», а в качестве лечения посоветовал не заключать контракты с жуликами.