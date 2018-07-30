Смольный предложил коллегам из Китая построить в Петербурге линию легкорельсового транспорта

Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов на встрече с китайской делегацией под предводительством мэра Пекина Ян Бина предложил азиатским соседям инвестировать в строительство линий легкорельсового трамвая. Об этом сообщают в пресс-службе администрации губернатора Петербурга 30 июля.

Со своей стороны Смольный готов оказать поддержку китайским компаниям в локализации производства в особой экономической зоне Петербурга. В городском правительстве давно обсуждались планы запуска легкорельсового трамвая в Сертолово и во Всеволожск, но инвестора не нашлось.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что до конца 2020 года областное Сертолово свяжет с Петербургом новая железнодорожная ветка с 11 парами электричек и станцией около онкоцентра в Песочном. В этот проект РЖД вложат 4,5 млрд рублей.

Кроме того, Петербург и Пекин договорились об обмене опытом в вопросе обеспечения безопасности метрополитена. По результатам встречи будет выработан план конкретных мероприятий.