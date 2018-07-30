Петербургских туристов вывезли из Кишинева почти через трое суток после отмененного ударом молнии вылета

Пассажиры рейса Кишинев – Петербург, пережившие удар молнии в самолет, все же отправились домой. Их вывозят из Молдовы двенадцатилетним «Аэробусом», для которого это седьмой вылет за сутки.

Как следует из онлайн-табло кишиневского аэропорта, вечером 30 июля для доставки петербуржцев домой был подан объединенный рейс Air Moldova и S7. В половину девятого вечера А-319 поднялся в воздух. Прибытие в Петербург ожидается в 22.31.

По данным Flightradar24, самолет с бортовым номером ER-AXL за час до отправления приземлился после трехчасового перелета из Франции. Всего же за сутки, с девяти вечера вчерашнего дня, на счету этого А-319 шесть путешествий. Он совершил три полета туда-обратно Шарм-эль-Шейх, Петербург, Париж. В июле 2018 года борт отметил 12-летие. Его эксплуатирует Air Moldova.

Утром 28 июля в самолет Embraer-190 рейсом до Петербурга при наборе высоты попала молния. Командир воздушного судна принял решение вернуться. Больше часа он кружил над аэропортом, вырабатывая топливо. На борту находились 113 человек, в том числе дети.

Нехватка авиапарка Air Moldova взяла пассажиров в заложники до вечера 30 июля. Некоторые самостоятельно отправились из Кишинева.