После пожара в «Зимней вишне» в МЧС решили не давать нарушителям второго шанса

МЧС завершило проверки мест массового скопления людей, которые начали после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». На нарушителей предлагают воздействовать рублём и принудительным прерыванием работы при первом же игнорировании противопожарных норм.

Как сообщили в ведомстве 30 июля, с внеплановыми проверками зашли в 90 тысяч объектов по всей России, примерно девятая часть из них – торгово-развлекательные центры. Мероприятия, которые продолжались с конца марта, закончили пять дней назад. Счёт нарушений к этому времени перевалил за 280 тысяч. Итогом стали подготовленные по поручению правительства поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

МЧС предлагает наказывать граждан за нарушение требований пожарной безопасности штрафом от 3 до 4 тысяч рублей, предпринимателей – в десять раз больше, должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей. Юридическим лицам это может обойтись от 200 до 400 тысяч рублей. Кроме того, есть возможность приостановить работу объекта на срок до 90 дней.

Наказывать собираются за неисправности в противопожарном водоснабжении, системах автоматического пожаротушения, сигнализации, электроустановках, а также за несоответствие требованиям эвакуационных выходов. Без внимания не оставят противодымную защиту, оповещение и управление эвакуацией людей.

«Ранее подобная статья была, но применялась только в том случае, если нарушения на объекте выявлялось повторно, – пояснил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. – Сегодня мы считаем, что на такие нарушения необходимо реагировать сразу».

Предполагается, что протокол с результатами проверки инспектор государственного пожарного надзора направит в суд, где определят наказание. Зависеть оно будет от степени опасности нарушения для посетителей. Сейчас законопроект проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти.

На прошлой неделе в Петербурге из-за несоблюдения противопожарных правил временно прекратили работу два торговых центра. Приостановку деятельности назвали обеспечительной мерой до решения суда.