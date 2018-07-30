«Фонтанка» за 60 секунд — 30 июля

Как написать тендер так, чтобы дошло: ФАС изучает оригинальный способ денежного перевода на 9 млрд рублей через систему госконтрактов.

В Смольном сегодня как раз говорили о странных контрактах. Губернатор распекал глав комитетов за то, что связываются с жульем.

От Госдумы — только польза. Вот теперь они придумали, как разрешить Смольному штрафовать водителей за неоплаченную платную парковку в центре. Осталось два месяца лафы, потом — все.

К бутылочному горлышку Выборгского шоссе приделают ручку — из Сертолово можно будет выбраться в город на электричке. Приходите в 2020 году.

В Пакистане спасают застрявшего на смертельном склоне альпиниста из Петербурга. Его напарник погиб. Главное, чтобы не ввязался Илон Маск с его подводной лодкой.

Несмешное происшествие в стиле художественного фильма «Вавилон». Петербургский дачник решил прострелить бочку из двустволки, а пуля ушла сквозь металл и попала в пассажирку проезжавшего вдали автомобиля.

Лучшие книги июля в жанре нон-фикшен: тоталитаризм у пчел, парадокс Гитлера, экономика «Тысяча и одной ночи».

Двухминутный полет над Петербургом: огни Ростральных колонн, салюты и блики воды. Посмотрите, какие виды доступны любому баклану с крыльями.