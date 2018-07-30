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Недвижимость
30.07.2018 19:37
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Комстрой в 2018 году расторг 20 контрактов на строительство и проектирование школ и детсадов в Петербурге

В 2018 году комитет по строительству расторг 10 контрактов на строительство и проектирование детсадов и столько же — на строительство и проектирование школ. Всего, по данным ведомства, по объектам Адресной инвестиционной программы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов было расторгнуто 38 контрактов, из них 20 по строительно-монтажным работам (СМР) и 18 по проектированию.

Ранее 30 июля на заседании правительства города ведомству на это пенял глава комитета финансов Алексей Корабельников и губернатор Полтавченко.

По школам — три контракта расторгнуто по СМР: затормозятся стройки в квартале 25А Шувалово-Озерки (школа на 550 мест), в Ручьях, на участке 11.4 (825 мест) и в Металлострое, квартал 2А, участок 10 (550 мест).

Еще по семи образовательным учреждениям из-за расторжения контрактов задержится проектирование. Это реконструкция колледжа «Метростроя» на Ольминского, 13А, новые школы в Сестрорецке, на Приморском шоссе, 308А, на улице Ольги Форш, 9А, на проспекте Космонавтов, уч. 1 (напротив д. 58А по пр. Космонавтов). Задержится реконструкция колледжа судостроения на Кронштадтской улице, дома № 15А и № 5 А, Б, Д. В том же списке — новые корпуса для школы № 208 на улице Добровольцев и бассейн для детского туристического центра «Балтийский берег» в поселке Молодежное.

Расторгнуты контракты по строительству шести дошкольных учреждений и проектированию еще четырех. Среди первых шести — садики на Московском шоссе, д. 3, лит. З (140 мест), на Южном шоссе, участок 7 (160 мест), на улице Кораблестроителей, участок 1 (220 мест), в квартале 3 западной части Васильевского острова (165 мест), на Садовой улице, участок 2 в Металлострое (185 мест) и на Ленинском проспекте, участок 13, недалеко от перекрестка с улицей Доблести (200 мест).

С проектированием подождут детсады в Каменке, квартал 75А, на проспекте Ветеранов, д. 5, к. 2А, в Пушкине (Красносельское шоссе, уч. 1) и на улице Брянцева, участок 1 (западнее доме 16 по ул. Ушинского).

Восемь контрактов на проектирование школ и детсадов, которые были разорваны, выполняло московское ООО «МВ-Проект». Еще три договора на проектные работы расторгнуты с ООО СК «ЭТС». Та же самая компания должна была завершить строительство одной школы и трех детских садов, но заказчик разорвал и эти контракты (на СМР).

Две другие школы не достроят ЗАО «Ленстройремонт» и ООО «НордИнвестСтрой» (знакомое нашим читателям по имени владельца Вадима Пичулина). С двух детских садов ушел подрядчик ООО «Прогресс», еще с одного — ООО «Топаз».

В целом за 2018 год комстрой расторг контрактов почти на 9 млрд рублей — в том числе на 8 440 470 500 рублей по строительно-монтажным работам (СМР) и на 337 956 500 рублей по проектным.

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