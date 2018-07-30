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Власть
30.07.2018 19:34
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В Горизбиркоме Петербурга ищут повод не петь гимн еженедельно

Новый председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко начал преобразования в доверенном ему органе: в зале заседаний установили флаги, а членов комиссии хотят воспитывать гимном.

В Горизбиркоме Петербурга ищут повод не петь гимн еженедельно

Александр Коряков/Коммерсантъ

В петербургском горизбиркоме готовятся к переменам. Как рассказали «Фонтанке» четыре члена комиссии, пока изменения никак не связаны с выборами и носят лишь внешний характер. Так, в зале заседаний появились два флага – российский и Санкт-Петербурга. Кроме того, до членов комиссии довели пожелание приходить на заседания в галстуках.

Двое собеседников «Фонтанки» рассказали, что слышали о требованиях и к женщинам – не носить слишком глубокое декольте. При этом несколько членов комиссии отметили, что не намерены менять что-либо в своем внешнем виде. Один из собеседников сообщил, что воспринял это обсуждение и вовсе в качестве шутки.

О внешнем виде членам комиссии объявили после заседания рабочей группы 30 июля. Если дресс-код никто из участников совещания оспаривать не решился, то против еще одной новации образовалась группа протестующих. Так, по предложению председателя каждое заседание члены ГИКа должны начинать с исполнения гимна Санкт-Петербурга. «Дело в том, что такого требования нет в законе, в законе о гимне написано, что он может исполняться в случае торжеств, а значит, нам надо делать каждое заседание торжественным, а так – нельзя, не каждый день ведь праздник», – заявили «Фонтанке» протестующие. По их словам, вопрос о гимне еще не решен – идет обсуждение.

Напомним, что председателя горизбиркома Виктора Миненко выбрали тайным голосованием на прошлой неделе. Несмотря на то что против главного федерального инспектора выступали лояльные спикеру ЗакСа члены горизбиркома, ему удалось добиться поддержки большинства: 12 за и лишь один выступил против.

Отметим, что кандидатуру Миненко предложили в полпредстве, где он ранее работал. Согласований с городским парламентом, которому подконтрольна часть горизбиркома, не проводили. 

Ксения Клочкова

Справка:

Экс-сотрудник полпредства, федеральный инспектор Миненко родился в Ленинграде в 1960 году. Окончил Военный институт физической культуры, Академию имени Г. В. Плеханова (финансовое и банковское дело); Московский университет МВД РФ (юрист). В 1975-1978 годах учился в Запорожском гидроэнергетическом техникуме. С 1979 по 1997 год проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ. После окончания службы работал на разных должностях в Управлении по работе с личным составом ГУИН Министерства юстиции РФ. С 2000 по 2002 год работал федеральным инспектором в Смоленской области аппарата полномочного представителя президента РФ. С февраля 2005 года трудился в должности заместителя начальника отдела, заместителя директора Департамента Министерства юстиции РФ, помощника министра юстиции РФ. В 2010-м вернулся инспектором в Уральский федеральный округ, с 2012-го – перешел на аналогичную должность в Северо-Западный федеральный округ. Миненко имеет звание полковника, состоял в сборной СССР по легкой атлетике. Был участником боевых действий в Чечне и специальных командировок в Мозамбик.

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