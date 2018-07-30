Юный посетитель скалодрома отстегнул страховку и рухнул с высоты. СК возбудил дело за оказание опасной услуги

В Петербурге после падения подростка с искусственной скалы в экстрим-парке «Энергия высоты» возбудили уголовное дело. Следствию кажется странным участие одного инструктора в обслуживании большого комплекса.

Как сообщает 30 июля СКР, дело возбуждено по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«Несовершеннолетний упал с семиметровой высоты с аттракциона «Скалодром», после чего был доставлен в одну из больниц города в тяжелом состоянии», – уточняют в следствии.

Администрация «Энергии высоты» считает инцидент несчастным случаем. По ее версии, семнадцатилетний школьник пришел 25 июля со взрослым, они подписали документы по технике безопасности.

«У подростка было все необходимое снаряжение, он занимался в той части скалодрома, где применяется автоматическая страховка. Инструктор скалодрома подробно разъяснил, как ей пользоваться. На записи видеокамер видно, что подросток сначала поднимается на скалодром с пристегнутой страховкой, потом отстегивает ее и осуществляет подъем снова. Во время подъема без страховки происходит падение», – заявили в администрации.

По данным «Фонтанки», следствие при просмотре записей обратило внимание, что в зале с десятками посетителей находился один инструктор. Возможно, количество специалистов сказалось на квалификации уголовного дела.

Подросток при падении получил открытую черепно-мозговую травму и переломы лицевых костей. Он пришел в себя.

Экстрим-парк расположен в здании бывшего цеха завода «Ленинец» на Софийской улице, 14. Открыт в марте 2018 года. По параметрам считается крупнейшим в России, на скалодроме оборудована 17-метровая стена для профессионалов. Компанией «Энергия высоты» владеет Алексей Ветрогонский, он же возглавляет управляющую компанию «Ленинец» семьи Турчак.