Петербургского альпиниста попробует спасти российский пилот

Российский летчик Арсений Болдырев примет участие в спасении петербургского альпиниста Александра Гукова, застрявшего в горах Пакистана. Болдырев сядет за штурвал пакистанского вертолета и попробует подобраться к горе Латок-1, где спортсмен находится уже 5 суток.

Несколько дней вертолетчики пытаются подлететь к Александру, но спасательную операцию делает невозможной аномально теплая погода и осадки. Как сообщил «Фонтанке» координатор спасательных работ, петербургский альпинист хорошо натренирован и пока что справляется. Он смог установить палатку и растопить снег остатками газа, который был предназначен для приготовления еды.

Александр Гуков вдвоем с иркутским напарником Сергеем Глазуновым начали восхождение на неприступную вершину Латок-1 утром 22 июля. Связь с базовым лагерем была потеряна на следующий день. Еще через несколько дней Гуков прислал сигнал SOS и сообщение о гибели напарника. Глазунов упал вниз с продуктами и снаряжением.