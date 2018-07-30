Большинство российских компаний не готовы брать "предпенсионеров" на руководящие должности

Треть российских компаний (32%) оказались не готовы принимать на работу соискателей предпенсионного возраста. Официальное устройство возможно только в том случае, если у специалиста есть хороший бэкграунд. Об этом свидетельствуют данные опроса Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента).

Еще 29% респондентов готовы нанимать предпенсионеров на рядовые должности. И 7% российских компаний заявили, что берут на работу людей вне зависимости от возраста, сообщает РБК. В опросе о трудоустройстве сотрудников старшего возраста в условиях пенсионной реформы приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса из Центрального федерального округа, Северо-западного ФО, Приволжья, Южного ФО, Сибири и Урала. 33% опрошенных компаний работают в сфере промышленности, 17% занимаются строительством, 13% заняты в финансовой сфере, а также в транспорте (12%), IT (10%), медицине (9%) и издательском деле (6%). Более половины (56%) опрошенных компаний сообщили, что сейчас доля сотрудников пенсионного возраста в их штате составляет от 0 до 20%, 37% обозначили диапазон от 20% до 40%. 7% респондентов заявили, что количество пенсионеров среди сотрудников компаний находится между 40 и 60%.

Законопроект о пенсионной реформе был одобрен Госдумой в первом чтении 19 июля. Он предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В первом чтении за документ проголосовали 328 депутатов, против — 104. КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР реформу не поддержали. 28 июля в России прошли согласованные митинги против повышения пенсионного возраста. В Петербурге мероприятия прошли без задержаний, в них приняли участие около 3 тысяч человек. В Москве несогласных было как минимум в два раза больше, и тут не обошлось без задержанных.