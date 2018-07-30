Финский депутат утверждает, что живёт в сауне

Депутат партии «Истинные финны» Теуво Хаккарайнен заявил журналистам, что живёт в сауне в одном из районов Хельсинки.

Внимание к арендуемой депутатом недвижимости привлёк тот факт, что в Финляндии парламентарии получают компенсацию за так называемое вторичное жильё. Оно полагается тем, кто помимо своего постоянного жилья в своём избирательном округе вынужден снимать квартиру по месту работы, то есть в столичном регионе, пишет 30 июля Yle.

Финские СМИ обнаружили, что депутат арендует вместе со своим однопартийцем Вилле Вяхямяки не квартиру, а сауну с предбанником на цокольном этаже жилищного кооператива. Причём сдаёт помещение им директор полицейского подразделения (Центра транспортной безопасности) Дэннис Пастерстейн, за 695 евро.

«Оно сдано им как сауна. Если как-нибудь они там ночевали… не знаю, что они там делали. Наверное, используют как представительский офис», – сказал Пастерстейн. Вяхямяки подтвердил, что пользуется помещением вместе с Хаккарайненом, но факт проживания последнего в сауне опроверг. Сам же Хаккарайнен настаивает на обратном.

«Мне там хорошо. Лучшая квартира, которая у меня была в Хельсинки», – прокомментировал депутат.

Депутаты парламента от избирательных округов Хельсинки и Уусимаа ежемесячно получают жилищные компенсации в размере 987 евро. Размер компенсаций для депутатов из других округов колеблется от 1 316 до 1 810 евро, в зависимости от того, есть у них вторичное жилье или нет. Хаккарайнен, по информации Iltalehti, получает компенсацию в размере 1 809 евро. Зарплата парламентария в Суоми – 6500 – 7000 евро.

Ранее этого же депутата осудили за рукоприкладство и домогательства на корпоративе.