Хоккейный клуб СКА впервые за 5 лет ушел в минус почти на миллиард рублей

Опубликована финансовая отчетность хоккейного клуба СКА. По данным СПАРК, в 2017 году армейцы с Невы показали чистый убыток в размере -1 млрд рублей. Общая выручка при этом составила 7,7 млрд рублей.

Отметим, что СКА впервые за пять лет ушел в минус. В 2016 году хоккейный клуб и вовсе продемонстрировал рекордную для себя чистую прибыль – 846,6 млн рублей.

Напомним, в 2017 году СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина. В 2018-м армейцы дошли до финала Западной конференции. Ранее «Фонтанка» писала, что в это межсезонье клубу удалось сэкономить почти миллиард рублей за счет ухода нескольких дорогостоящих хоккеистов. Другие игроки переподписывают контракты на меньших условиях.