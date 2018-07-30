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Город
30.07.2018 18:25
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До четверга дождей в Петербурге не ждут

Синоптики предполагают, что томиться на солнце горожанам придется до конца рабочей недели. Осадки, хоть и кратковременные, навестят Петербург не раньше четверга.

Такой прогноз для Северной столицы дает городской Гидрометцентр 30 июля. Столбик термометра, уверены синоптики, не опустится ниже 29 градусов до пятницы, а надеяться хотя бы на кратковременный дождь не стоит до четверга. Первые выходные августа могут встретить горожан похолоданием и уже более существенными осадками. В дождливые субботу и воскресенье будет не теплее 25 – 26 градусов, а со следующего понедельника и вовсе можно выдохнуть — пока метеорологи обещают дождь и +22.

Аномально жаркий июль бьет в Петербурге стекла — палящее солнце и работающие кондиционеры взорвали одно из окон в бизнес-центре на Малоохтинском проспекте. На набережной Мойки горожане готовятся собирать внезапный урожай — около реки зацвела тыква.

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