«Путин был прав»: Венедиктов объявил об уходе из совета директоров «Эха Москвы»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что передал свой пост в совете директоров радиостанции своему заместителю Екатерине Годлиной. Об этом он сообщил 30 июля в Telegram-канале.

Как рассказал «Фонтанке» Венедиктов, решение он принял после того, как совет директоров фактически за спиной миноритариев принял на следующий год бюджет с вмонтированным кредитом. Ранее миноритарные акционеры голосовали против, больше вопрос не поднимался.

«Радиостанция может зарабатывать сама, а в совете не только приняли бюджет с кредитом, но и планируют брать ещё один. Выходит, что президент был прав, когда говорил о госфинансировании, и знает о бюджете радиостанции больше, чем член совета директоров, представитель миноритариев. Теперь ещё и извиняться придётся».

Вопрос о том, когда государственная компания прекратит финансировать «Эхо Москвы», Путину задали во время прямой линии. В госкомпании президент без труда опознал «Газпром» и заявил, что это можно считать примером свободы слова в России: госкомпания финансирует СМИ, но не вмешивается в редакционную политику, «хотя многие вещи требуют фильтрации». Венедиктов возразил, что не уведомлен об этом.

«И если президент прав (а он информирован), то вопрос к генеральному директору, поставленному в 2014 году покойным Михаилом Лесиным, — куда ушли деньги Газпрома?» – обратился он к генеральному директору радиостанции Екатерине Павловой в своём блоге.

Павлова была переизбрана на пост гендиректора в июне. Миноритарии ставили вопрос о снятии её с должности, но не получили поддержки «Газпром-медиа».

«Я просто не выдвинул свою кандидатуру. Это же конфликт интересов. Переговоры с «Газпром-медиа холдинг» продолжаются, но теперь я веду их с позиции главного редактора «Эха». На радиостанции и сосредоточусь», – добавил журналист.

Собрание состоялось ещё в июне, о выдвижении на пост своего зама Екатерины Годлиной Венедиктов знал ещё раньше. Сейчас выступил с заявлением, чтобы пресечь слухи о будто бы политических мотивах его решения.

«Газпром-медиа холдингу» принадлежит 66% акций «Эха Москвы», остальные 34% – российской компании «ЭМХК». Из них Венедиктову принадлежит 49%.