Google Assistant научился шутить и спорить на русском

Голосовой помощник Google Assistant заработал на русском языке. Чтобы помощник включился на смартфоне с Android, нужно сказать «О'кей, Гугл» или несколько секунд жать кнопку Home. Чтобы работать с Google Assistant на iOS, нужно скачать приложение сервиса в App Store.

Об этом 30 июля сообщает vc.ru со ссылкой на представителей Google. Новоиспеченный русскоговорящий помощник ищет нужные места, отвечает на вопросы, переводит фразы и так далее. При этом не все функции доступны «яблочникам», привилегии в корпорации оставили пользователям Android.

Подобно «Алисе» «Яндекса» Google Assistant – виртуальная личность, которая может шутить, спорить, рассуждать. Помощник должен появиться у всех пользователей Android версий 5.0 и выше и на iOS версий 10 и выше в ближайшие дни.

В июле Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,3 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства. Корпорация поплатилась за то, что устанавливала свои сервисы в качестве базовых на смартфонах с платформой Android.