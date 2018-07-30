«Зенит» ушел в убыток впервые с 2014 года

Опубликована финансовая отчетность футбольного клуба «Зенит» за 2017 год. Согласно данным СПАРК, петербуржцы продемонстрировали худшие финансовые показатели за последние три года.

Выручка составила 9,7 млрд рублей, при этом зафиксирован убыток в размере -231,4 млн рублей. В последний раз «Зенит» уходил в минус в 2014-м, когда убыток был -5,2 млрд рублей. Напомним, что в том же году «Зенит» был наказан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за нарушение финансового фейр-плей (нельзя тратить больше, чем зарабатываешь).

Наилучшие финансовые показатели сине-бело-голубые продемонстрировали в 2016 году, когда в Китай за рекордные 80 млн евро были проданы Халк и Витсель. Тогда клуб закончил год с чистой прибылью 5,6 млрд рублей.