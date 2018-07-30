Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге закрывается с 31 июля. Визовый центр продолжит прием документов

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекращает работу с 31 июля. Выезд дипломатов из трехэтажного особняка на Лафонской улице связан с делом Скрипалей.

О закрытии дипмиссии стало известно после того, как российский МИД отозвал свое согласие на функционирование генконсульства в Петербурге. Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пояснял, что оно проработает до конца чемпионата мира по футболу.

С флагштока перед генконсульством 30 июля сняли флаг, стационарные телефоны отсоединили от городской сети. Последним официальным рабочим днем считается 31-е число. Его распорядок пока неизвестен. Коллеги британских дипломатов из США, например, перед отъездом из своего генконсульства на Фурштатской устроили трапезу с пиццей.

Закрытие британского представительства в Петербурге – ответная мера России на высылку 23 сотрудников из Лондона после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также в России прекратил деятельность Британский совет.

Генконсульство Великобритании кроме Петербурга обслуживало шесть регионов на Северо-Западе.

Порядок получения виз останется прежним. Визовый центр на Литейном проспекте, 26, продолжает работу. Документы отправляются в посольство Великобритании в Москве. Срок рассмотрения заявок составляет около месяца.

Британский дипломат Сангита Ахуджа возглавила генконсульство в Петербурге в декабре 2017 года. О новой ее должности не сообщается. Некоторые сотрудники переехали на работу в генконсульство в Екатеринбурге.

На фоне скандалов Совфед заговорил об обязательной аккредитации визовых центров, бенефициаром идеи называли Олега Дерипаску. После критики законопроекта его отозвали из нижней палаты парламента.