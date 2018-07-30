Выручка “Макдоналдса” просела в России впервые за 19 лет

«Главный американский фастфуд» впервые за 19 лет показал годовое снижение в России в плане выручки по итогам 2017 года. Если с 1999 года (более ранних данных нет) оборот сети показывал только положительную динамику, то в минувшем году продемонстрировал отрицательную. По данным СПАРК, чистая прибыль «Макдоналдса» снизилась с 4,402 миллиарда до 2,88 миллиарда рублей.

РБК сообщает, что в статистике не учитывались рестораны Москвы и Московской области. Там выручка ЗАО «Москва-Макдоналдс» (также является 100%-ной «дочкой» американской McDonald's) выросла в 2017 году на 8,65%, до 14,6 млрд руб., но чистая прибыль юрлица также сократилась — на 18,9%, до 654,6 млн руб. В компании отказались комментировать финансовые результаты, но источник, знакомый с ситуацией в «Макдоналдсе», рассказал изданию, что падение связано с продажей части ресторанов франчайзинговому партнеру – одному из богатейших бизнесменов Казахстана — Кайрату Боранбаеву. На сегодняшний день ему принадлежит 78 точек с американским фастфудом. Кроме Боранбаева у «Макдоналдса» есть еще два франчайзинговых партнера – ООО «Развитие Рост» и «ГиД». Их выручка за год показала рост до 79%.