9 млрд на содержание КАД. Для кого написали тендер - разберется ФАС

Активисты из Нижнего Новгорода нашли нарушения в закупке стоимостью 9,1 млрд рублей на уборку и содержание КАД: аукционная документация как будто писалась под одну конкретную компанию. Федеральная антимонопольная служба частично согласилась с общественниками.

Сергей Куликов/Интерпресс

В середине июля ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявило закупку на содержание кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Петербурга. За чистый КАД в период с первого дня 2019 года до 30 июня 2023-го в ведомстве готовы заплатить до 9,1 млрд рублей. В прошлом такие закупки проходили по-разному: от мирной монополии до ожесточенных боев с тоннами потраченных чернил. Кажется, в этот раз борьба за контракт снова может развернуться по «полной программе».

Последний конкурс на оказание услуг по содержанию кольцевой объявлялся в 2016 году (речь шла об уборке и мелком текущем ремонте). Тогда двухлетний контракт стоимостью 3,2 млрд рублей достался компании ПО «РосДорСтрой», которая занимается уборкой КАД с момента сдачи дороги в эксплуатацию. В 2013 году потеснить компанию попыталось производственное объединение «Возрождение», которое чуть меньше года боролось с «РосДорСтроем» в судах и в ФАС, но безуспешно: чужие на КАД не зашли. В 2014 году компания «Возрождение» также жаловалась антимонопольщикам, но безуспешно. Удалось потеснить «РосДорСтрой» только по небольшим контрактам - основной, по уборке дороги, остался за этой компанией.

И вот после нескольких лет затишья c аукционом на уборку КАД снова приходится разбираться антимонопольной службе. Спустя сутки после объявления закупки на аукционную документацию пришла жалоба в центральный аппарат ФАС, который независимо от региона рассматривает обращения, если речь идет о закупках на сумму более 1 млрд рублей. В этот раз не от конкурентов, а от общественной организации «СТОПКартель», зарегистрированной в Нижнем Новгороде.

Первое, что показалось общественникам незаконным, – слишком крупный лот. Автор жалобы Александр Кулаков пишет, что из-за объединения разных участков КАД и искусственных дорожных сооружений в один объект существенно вырастают требования к возможным участникам, и это предполагает наличие большого объема технических, кадровых и финансовых ресурсов. Активист в качестве аргумента приводит ссылки на несколько решений ФАС, где в аналогичной ситуации из-за укрупненного лота ФАС предписывал заказчику «разбить» закупку на меньшие лоты, но в истории с уборкой КАД антимонопольщики уже решили иначе.

«Заявитель на заседание комиссии не явился и в составе жалобы не представил доказательств, подтверждающих, что заказчиком неправомерно объединены в один предмет закупки выполнение не связанных между собой работ по содержанию участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения и искусственных дорожных сооружений на ней, что ограничивает количество участников закупки», – гласит решение комиссии ФАС.

В то же время антимонопольная служба согласилась со «СТОПКартелем» в том, что в ФКУ «УпрДор» слишком подробно описали требования к товарам, которые будут использоваться в ходе исполнения контракта, чем и нарушили антимонопольное законодательство. В качестве примера приводятся указанные характеристики к дорожным знакам, песку, битумной эмульсии и соли. Кроме того, комиссия ФАС сочла слишком витиеватыми некоторые формулировки и сделала вывод, что документация вводит участников в заблуждение. В итоге документацию ФКУ «УпрДор» предписали переписать.

Корреспондент «Фонтанки» открыл аналогичный контракт на содержание КАД, заключенный в 2016 году, и увидел несколько описаний товаров, которые полностью совпадают с теми, которые ФАС на днях признала не соответствующими требованиям законодательства. Просто в тот раз на них никто не пожаловался.

«Судя по всему, документация писалась под конкретного участника, который уже ранее выигрывал без конкурса. В условиях здоровой конкуренции снижение по такому контракту могло бы составить 20 – 22%, то есть практически 2 млрд рублей. Совсем недавно представить ФАС Андрей Тенишев говорил о том, что практически 2% от ВВП страны съедается картелями. С такими вещами нужно системно бороться. Вот конкретно по содержанию КАД: как они могут просчитать на 5 лет количество снега, уборки которого может и не быть в связи с потеплением климата? В этом случае нельзя длинные контракты делать, максимум на год-полтора, иначе они будут собирать снег с полей и добирать объемы», – рассказал председатель общественной организации Александр Кулаков.

Кроме того, общественник обращает внимание на то, что ранее 1 год содержания КАД обходился в 1,6 млрд рублей. Если новый контракт будет заключен по максимальной цене, то эта цифра увеличиться до 1,83 млрд рублей в год. А это означает, что уже с учетом заложенной инфляции цена всего контракта растет на 600 млн рублей.

По данным СПАРК, только в 2018 году «РосДорСтрой» поучаствовал в 10 закупках и выиграл 10 контрактов на содержание дорог в разных регионах России. Их общая стоимость составляет 33,9 млрд рублей. В «Возрождении», которое в прошлый раз устроило настоящую бойню за 5-летний контракт на чистку КАД, оперативно не смогли прокомментировать возможность своего участия в этот раз. Но учитывая то, какую политику ведет компания, было бы вполне ожидаемо увидеть её в списке участников борьбы за тендер.

Напомним, что «РосДорСтрой» традиционно является крупным подрядчиком по обслуживаю и содержанию КАД и других федеральных трасс. После того как заместитель главы Дирекции транспортного строительства Петербурга получил должность в минтрансе Крыма, компания зарегистрировала "дочку" и на полуострове. Дозвониться до компании, чтобы выяснить ее позицию по очередному этапу борьбы за традиционный контракт, «Фонтанке» не удалось.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"