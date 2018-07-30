Путин подписал закон об уменьшении размера неустойки за просрочку алиментов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снижает размер неустойки за просрочку выплаты алиментов и дает возможность судам уменьшать ее при образовании штрафов, несоразмерных самой задолженности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, закон позволяет судам уменьшить размер неустойки при образовании задолженности у алиментщика с учетом его материального и семейного положения, "если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов".

Как пояснила зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, на практике сложилась ситуация, когда размер неустойки, как кредит в микрофинансовой организации, начинает значительно превышать саму задолженность по уплате алиментов. "Например, должник мог быть виноватым в неуплате алиментов в размере 100 тысяч рублей, а неустойка при этом могла достигать нескольких миллионов", – сказала сенатор в ходе обсуждения инициативы.

Также суд сможет освобождать полностью или частично от уплаты задолженности по неустойке, если установит, что она образовалась в связи с уважительной причиной, а материальное положение алиментщика не дает возможности погасить эту сумму.

Кроме того, закон уменьшает размер неустойки с 0,5% до 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.