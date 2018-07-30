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Строительство
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30.07.2018 17:01
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ЖК «Славянка» аккредитован еще одним банком

ЖК «Славянка» аккредитован еще одним банком

Строительный холдинг «ПСК»

Жилой комплекс «Славянка» «Петербургской строительной компании» 27 июля 2018 года получил аккредитацию Сбербанка.

Теперь покупателям квартир в ЖК «Славянка» доступны все ипотечные программы банка. Обязательными условиями оформления кредита в Сбербанке являются страхование жизни и подтверждение дохода.

«Получение аккредитации ‒ логичный шаг в нашем сотрудничестве с банком. Другие объекты «ПСК» уже аккредитованы Сбербанком, и, как мы видим по результатам первого полугодия, ипотека именно от этого банка пользуется популярностью среди наших клиентов», ‒  говорит генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь.

За первые шесть месяцев 2018 года в жилых комплексах «ПСК» по ипотечным кредитам продано 30% от общего числа реализованных квартир. Помимо Сбербанка, застройщик сотрудничает с ВТБ, Банком Санкт-Петербург, Дельтакредитом, СМП Банком,Россельхозбанком и Абсолютбанком.  

«Если в начале года доля покупок по ипотечным кредитам колебалась в пределах 20%, то начиная с весны, она выросла до 34-36% в разных комплексах. Уверен, что к осени этот показатель вырастет и может приблизиться к 50% по итогам года», ‒ считает Сергей Мохнарь.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

АО «КБ ДельтаКредит» лицензия Центрального банка №3338 от 21.01.2015г.

АО «СМП Банк» Генеральная лицензия Центрального банка №3368 от 16 декабря 2014 года

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

Справка о компании

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

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Строительный холдинг «ПСК»
30.07.2018 17:01

ЖК «Славянка» аккредитован еще одним банком

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