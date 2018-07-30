«Не то, на что рассчитывал». Боевой генерал возглавит политруков Минобороны

Не достроив в Кронштадте парк «Патриот», командующий ЗВО Андрей Картаполов уезжает в столицу. Новому замминистра поставлена задача возродить в Минобороны управление политической агитации и пропаганды.

Андрей Картаполов//Александр Николаев/Интерпресс

Москву генералу Картаполову прочили еще в 2013 году – сразу же, как только он прибыл в Петербург, чтобы возглавить штаб Западного военного округа.

После «Крымской весны» он действительно вернулся в Главное оперативное управление Генштаба и продолжил планировать военные операции. ГОУ считается кузницей начальников Генерального штаба, поэтому, когда в ноябре 2015-го Картаполова назначили командующим ЗВО, в офицерской среде зашушукались: «Точно. Сейчас округом покомандует и сменит Герасимова». Потом была Сирия и повторное взятие Пальмиры, снова разговоры о скорой Москве, – но всякий раз откладывали. Говорят, когда министр обороны Сергей Шойгу наконец объявил о назначении Картаполова своим заместителем, тот испытал смешанные чувства.

«С переходом в Москву, надеемся, что вы не забудете Санкт-Петербург», – сказал губернатор Георгий Полтавченко 30 июля, вручая Андрею Картаполову знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Так Смольный не провожал ни одного командующего округом. Взаимодействие Картаполова с городскими властями было действительно тесным. Вместе с вице-губернатором Александром Говоруновым он обошел Котлин вдоль и поперек, словно боевую операцию, разрабатывая план по созданию в Кронштадте военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

Попытке создать оазис патриотического воспитания – три года, успех неоднороден и сопровождается репутационными потерями. Разработанная командованием ЗВО концепция столь амбициозна, что вызывает сомнения в реализации. Минэкономразвития изучает ее больше полугода и все не решается дать добро на постановление правительства, необходимое для регистрации юридического лица. В ноябре 2017 года «Фонтанка» рассказывала, как на ещё неиспечённый пирог слетелись предприимчивые дельцы. Тогда генерал Картаполов заявил нашему изданию, что «других писателей у него нет» и что он костьми ляжет, но построит парк «Патриот».

После публикаций началось строительство не заявленного в изначальной концепции объекта: военнослужащие вырубили деревья на охраняемой государством батарее Демидова, поставили избы, проложили 600 метров железной дороги, водрузили на неё цистерну и назвали это «Партизанской деревней». Намёк на кронштадтских партизан взволновал ветеранов, в командование полетели шпильки и название спешно сменили на «сектор фронтового быта». Сегодня батарея Демидова — рай для интроверта, редким посетителям хватает часа, чтобы осмотреться и насладиться уединением. Безлюдной площадкой пользуются киношники, а в соцсетях обсуждают законность проводимых здесь корпоративов.

Нелегальные экскурсии на форт Чумной, к слову, прекратились. Весной 2018 года на Западной стенке Усть-Рогатки была установлена списанная техника: батискафы и миниатюрные подводные лодки, 27 июля экспозицию дополнил миноносец-музей «Беспокойный». В церемонии открытия принимал участие Полтавченко, которому Картаполов и шепнул тогда, что назначение состоялось. В тот же день на эсминце была возобновлена традиция кронштадтского полуденного выстрела, а генерал-полковник сиял от удовольствия, когда губернатор и приглашенные ветераны произносили в его адрес хвалебное.

30 июля, перед началом заседания правительства генерал-полковнику вручили знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Это вторая по весу городская награда, учрежденная в 2004 году. Всего награжденных 14 человек. Обладателями знака в разные годы становились дочь министра обороны Юлия Шойгу, глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин и бывший директор ФСО Евгений Муров.

«Обещаю вам, что, будучи в столице на новой должности, отвечая за вопросы политики и идеологии, все время буду приоритетным направлением видеть Санкт-Петербург и мероприятия, которые здесь проходят, – сказал в ответном слове Картаполов. – Много ещё впереди – единый день голосования и годовщина полного снятия блокады».

До недавнего времени в министерстве обороны не было подразделения, в рамках которого можно было бы курировать вопросы политики и идеологии. Андрей Картаполов станет еще одним, одиннадцатым заместителем Сергея Шойгу, и, скорее всего, возьмет под свой контроль главное военно-политическое управление. О том, что такая структура будет создана, в феврале 2018-го со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщало государственное агентство РИА «Новости». Аналог советского ГлавПУРу формируется на базе управления по работе с личным составом, которое сейчас курирует другой замминистра — Николай Панков. Предполагается, что Главное политуправление будет дополнено подразделениями нескольких департаментов Минобороны.

Институт военных комиссаров закрепился в Красной армии в 1918 году, а в 1919-м было создано Политуправление, которое просуществовало до 1991 года. Комиссары вели пропагандистскую работу и контролировали командование воинских частей. Лев Троцкий говорил про них:

«В лице наших комиссаров… мы получили новый коммунистический орден самураев, который — без кастовых привилегий — умеет умирать и учит других умирать за дело рабочего класса».

Полномочия комиссаров в Красной Армии были безграничны: они участвовали в разработке планов боевых действий и могли отстранить командира от должности при подозрении на нелояльность. Советской власти требовались гарантии того, что армия не повернет оружие против нее. Последующие 70 лет в ведение ГлавПУРа входила вся политическо-просветительская и агитационная работа в Красной армии и на флоте, политические академии и кафедры идеологической направленности. Как можно судить по сайту Минобороны РФ, у приемника, управления по работе с личным составом, задачи схожие: «поддержание уровня морально-психологического состояния военнослужащих, информационно-пропагандистская работа и государственно-патриотическое воспитание личного состава».

Помимо возрождения института политруков, в сферу деятельности Андрея Картаполова войдет и патриотическое воспитание. Опытному генштабисту, участнику всех военных конфликтов России, начиная со второй Чеченской кампании, доверят выпестованное министром Шойгу детище – «Юнармию». На посту замминистра Картаполову будет сложнее контролировать слетающихся на парк «Патриот» аферистов, но зато сподручнее лоббировать скорейшее его строительство и финансирование. Широкую огласку в узких кругах назначение Картаполова получило в День ВМФ, 29 июля, и на президентском приеме в Адмиралтействе к генералу то и дело подходили с поздравлениями. Рассказывают, что новоиспеченный замминистра держал лицо, но пару раз все-таки проговорился: «Это не то, на что я рассчитывал».

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»