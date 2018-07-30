Российских хакеров заподозрили в атаке на расследующую отравление Скрипалей лабораторию

Хакеры атаковали швейцарскую лабораторию Spiez, которая специализируется на предотвращении химических и биологических атак. Об этом сообщает 30 июля "Лента.ру" со ссылкой на The Local.

В настоящее время в лаборатории проводится расследование об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Журналисты предполагают, что за кибератакой может стоять группировка Sandworm, которая якобы связана с российскими спецслужбами. Эксперты из компании iSight ранее утверждали, что эти же взломщики причастны к созданию старого вредоносного ПО BlackEnergy, некоторые фрагменты кода которого были написаны на русском языке.

Хакеры рассылали экспертам письма с поддельного адреса электронной почты лаборатории. Послания с зараженными документами Word внутри предназначались для участников предстоящей конференции по химическому оружию.

«Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность», — заявил представитель Министерства обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии Курт Мюнгер (Kurt Münger). Он также добавил, что сама лаборатория не зарегистрировала отток данных.

Ранее американские СМИ заявили, что хакерам из России удалось получить доступ к американским электросетям. Угроза оказалась настолько велика, что взломщики могли устроить отключение электроэнергии в стране.

Бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Власти Великобритании полагают, что семью отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывали советские ученые в военных целях. Москва отвергает обвинения.