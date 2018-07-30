Адвокат избитого в ярославской колонии попросила о его физической защите

«Герой» ролика из ярославской колонии, который спровоцировал шквал новостей о пытках в системе ФСИН, не выходит из одиночной камеры. Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова попросила Следственный комитет предоставить ему госзащиту.

Об обращении юрист написала на своей странице в Facebook 30 июля. Бирюкова напомнила, что Макаров уже обращался к уполномоченному по правам человека в регионе: омбудсмену он рассказал, что опасается за свою жизнь, и предположил, что его убийство могут выставить как суицид.

«Женя не выходит из одиночной камеры, находится под видеонаблюдением. Просит не вывозить за пределы камеры без моего личного присутствия. Безусловно, у Жени есть и представитель, и адвокат, которому мы доверяем. В плане юридической защиты нет никаких проблем. В плане обеспечения физической защиты – мы обеспечить не можем и не доверяем тюремному начальству», – объяснила причины своего заявления в СК защитник.

Напомним, запись с избиением Макарова сотрудниками ФСИН появилась на сайте «Новой газеты» 20 июля с помощью Бирюковой. Неделю назад она заявила, что также опасается за свою жизнь, и поэтому покинула страну.