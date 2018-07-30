Новые медали петербургских всадников с инвалидностью – в городе определились победители по паралимпийской выездке

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионат города по паралимпийской выездке среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Паралимпийцы состязались в трех дисциплинах – «Личный приз», «Командный приз» (обязательный тест по выездке), «КЮР» (вольный стиль, эффектные движения и элегантность).

Абсолютным победителем стала Екатерина Кириенкова, завоевав три золота. На вторую ступень пьедестала трижды поднималась Екатерина Ефимова. Алексей Хренов взял бронзу, а Андрей Сидоров стал трехкратным бронзовым призером соревнований, рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

В преддверии соревнований Фонд передал сборной новое необходимое седло, на котором Андрей Сидоров успешно выступил. По словам тренера спортсмена, это был прекрасный подарок и очень необходимый.

Команда Фонда выражает благодарность всем, кто помог приобрести седло. Но, чтобы завершить проект нужно еще три седла для петербургской сборной по паралимпийской выездке (стоимость седел от 38 500 рублей до 60 000 рублей).

Оказать поддержку можно через сайт Добро.mail.ru или связавшись с сотрудниками Фонда по тел. (812) 983 72 21, e-mail: info@fondopora.ru (пн-пт, с 9:30 до 18:00).