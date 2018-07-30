ЦБ РФ ожидает темпов роста ВВП во втором полугодии на уровне 1,5 - 2%

Банк России прогнозирует темпы роста ВВП России на уровне 1,5 – 2% во втором полугодии 2018 года, следует из аналитического комментария ЦБ. Во II квартале 2018 года, по данным регулятора, темпы экономического роста ускорились до 1,8 – 2,2%.

«В III – IV кварталах 2018 года годовой темп прироста ВВП составит 1,5 – 2%», — говорится в документе.

ЦБ добавил, что в таких условиях расширение потребительского спроса будет способствовать постепенному росту инфляции до 3,5 – 4% к концу 2018 года.

В начале июня ЦБ РФ прогнозировал ежегодный темп прироста ВВП на уровне 1,5 – 2% в период с 2019 года по 2021 год.