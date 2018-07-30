Социальная инфраструктура в «Ясно.Янино» продолжает активно развиваться

ГК «КВС»

В микрорайоне «Ясно.Янино» совсем скоро начнет работать медицинский центр.

В ближайшее время в домах ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» появится медицинский центр для взрослых и детей, который будет работать по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В медицинском центре будут принимать различные специалисты. Медицинский центр станет работать ежедневно: в будние дни с 9:00 до 21:00, в выходные – с 9:00 до 18:00. Планируется открытие процедурного и вакцинального кабинетов.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)