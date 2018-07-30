Какие российские олигархи заработали на мундиале больше всех

Опубликован список российских бизнесменов, получивших наибольшую выгоду от проведения в России чемпионата мира по футболу. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аналитическое агентство WMT Consult, больше всех госконтрактов получили компании Геннадия Тимченко (стадионы в Волгограде и Нижнем Новгороде), Виктора Вексельберга (аэропорт Платов в Ростове-на-Дону) и Олега Дерипаски (стадион «Санкт-Петербург» и третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево).

Также были задействованы структуры Михаила Фридмана, Алишера Усманова, Леонида Федуна, Аркадия Ротенберга и Дмитрия Каменщика. Общая стоимость организации турнира составила 1,2 триллиона рублей. 134 миллиарда из них пошло на строительство и реконструкцию стадионов, 352,5 миллиарда — на аэропорты, дороги и другие объекты транспортной инфраструктуры.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как проведение чемпионата мира влияет на фондовый рынок. Выяснилось, что счастливые болельщики стремятся покупать, а разочарованные – закрывают позиции.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала, где проиграла будущему серебряному призеру – национальной команде Хорватии.